Diario di una schiappa – La legge dei più grandi: il trailer del film targato Disney+

Disney+ ha appena pubblicato il trailer di Diario di una schiappa - La legge dei più grandi, il nuovo film d'animazione basato sul secondo libro della popolarissima serie dello scrittore Jeff Kinney che debutterà il 2 dicembre 2022 sulla piattaforma streaming.

Le divertenti peripezie di Greg Heffley, studente delle medie ansioso e incline ai disastri, continuano in Diario di una schiappa - La legge dei più grandi, il nuovo film originale Disney+ che questa volta si concentra sul suo complicato rapporto con il fratello maggiore Rodrick. Studente liceale dai capelli a spazzola, Rodrick è pigro e indisciplinato e passa troppo tempo a esercitarsi con la sua rock band, i Löded Diper.

Sebbene ami tormentare Greg, alla fine prova un profondo affetto per il fratello minore. Diretto da Luke Cormican (Teen Titans Go!) e scritto e prodotto da Jeff Kinney, il film è doppiato nella versione originale da Brady Noon (Stoffa da campioni - Cambio di gioco), Ethan William Childress (mixed-ish), Edward Asner (Up), Chris Diamantopoulos (Silicon Valley), Erica Cerra (Power Rangers) e Hunter Dillon (Deadpool 2).

In occasione del lancio del film, il 22 novembre uscirà in tutte le librerie, per Editrice Il Castoro, l'edizione speciale del volume "Diario di una Schiappa. La legge dei più grandi", con la copertina dedicata alla pellicola diretta da Luke Cormican.