Diario di Spezie: guarda in anteprima una clip esclusiva del film con la regia di Massimo Donati

Debutterà il 16 marzo nelle sale italiane il film diario di Spezie, con la regia di Massimo Donati, e una clip in esclusiva per Movieplayer.it vi permette di vedere un breve passaggio in anteprima tratto dal film con star Lorenzo Richelmy, Fabrizio Ferracane e Fabrizio Rongione.

Nel video si può vedere il momento di una cena elegante in cui l'affascinante Frida svela una sua abilità davvero unica.

Il noir Diario di spezie è diretto da Massimo Donati, autore dell'omonimo romanzo vincitore del Premio Solinas Giallonero nel 2006.

Nel film prodotto da Master Five Cinematografica, in coproduzione con RAI Cinema e Rodeo Drive, grazie al sostegno del MIC e Trentino Film Commission, "aleggiano i fantasmi dell'impossibilità di scegliere il proprio destino, di avere giustizia dalla vita, di mondarsi dalle colpe insanabili", come dichiara il regista Massimo Donati.

Le riprese si sono svolte nel 2021 fra Italia, Belgio e Germania, e il film è stato presentato in anteprima nel corso della 31a edizione del NoirInFestival di Milano.

La sinossi è la seguente:

In una tranquilla cittadina belga, durante un matrimonio, un incontro forse casuale: Luca Treves (Lorenzo Richelmy), chef italiano esperto di spezie, conosce Andreas Dürren-Fischer (Fabrizio Ferracane), apolide, famoso restauratore di quadri fiamminghi. Dice di essere un gourmet e suo grande ammiratore. E' così che ha inizio il loro viaggio fra Belgio, Germania e Italia. Fra spezie, cene raffinate e incontri ambigui, diventa un cammino verso un passato rimosso e al contempo una discesa nel male, che annienta ogni certezza e obbliga Luca a scelte atroci. Unico appiglio e speranza di salvezza: il diario dove annota osservazioni sulle spezie e ricette, e poi sensazioni, pensieri segreti, confessioni. Ma c'è un terzo uomo che si muove alle loro spalle, un ispettore belga a caccia di fantasmi, Philippe Garrant (Fabrizio Rongione). E' un uomo che ha perso tutto eccetto la sete di giustizia. La sua è una corsa solitaria contro il tempo lungo una traiettoria destinata ad attraversare quelle di Luca e Andreas, per salvare e travolgere, nel punto esatto dove tutto ha avuto inizio, da qualche parte fra le cime del Trentino.