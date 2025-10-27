Diane Kruger è una madre in crisi nel teaser della serie Little Disasters

Arriverà a dicembre su Paramount+ l'adattamento del romanzo scritto da Sarah Vaughan di cui sono stati condivisi il teaser e il poster.

Debutterà sugli schermi di Paramount+ la nuova serie Little Disasters, tratta dal romanzo bestseller di Sarah Vaughan (Anatomy of a Scandal), di cui sono stati condiviso il teaser e il poster.

Tutti i sei episodi saranno disponibili in contemporanea a partire da giovedì 11 dicembre e il progetto è stato ideato dal team creativo vincitore del BAFTA di Roughcut Television (COMA, Big Boys), in collaborazione con Fremantle.

Cosa racconta la serie

Le puntate di Little Disasters racconteranno una storia che ruota attorno a un'amicizia decennale tra Jess (la protagonista interpretata da Diane Kruger), Liz (Jo Joyner), Charlotte (Shelley Conn) e Mel (Emily Taaffe), quattro future mamme unite inizialmente solo dalla comune data del parto, ma che sono poi rimaste vicine durante tutto il percorso della maternità. Quando Jess, madre perfetta e casalinga, porta la sua bambina in ospedale per una ferita alla testa di cui non riesce a dare spiegazioni, la sua amica Liz - medico di turno al pronto soccorso - si trova costretta a prendere una decisione straziante: se chiamare i servizi sociali o meno. Con una sola telefonata, Liz dà il via a una catena di eventi che si propaga, si incrina e rischia di distruggere non solo le loro famiglie, ma anche il gruppo di amiche.

Ecco il teaser che regala le prime scene tratte dagli episodi:

Gli interpreti dello show

Guidato da Diane Kruger, il cast include Jo Joyner (The Wives, For Her Sins, Shakespeare & Hathaway), Shelley Conn (Gen V, Alex Rider, Bridgerton), Emily Taaffe (The Rising, The Beast Must Die, War and Peace), JJ Feild (Turn, Austenland, The Peripheral), Ben Bailey Smith (Star Wars: Andor, The Split, Brief Encounters), Patrick Baladi (The Hack, DI Ray, Ted Lasso) e Stephen Campbell Moore (The History Boys, Masters of the Air, Criminal Record).

Diretta dalla candidata al BAFTA Eva Sigurðardóttir (Good Night, Rainbow Party), la serie unisce realismo e suspense per creare un ritratto intimo, ma inquietante della maternità moderna.

La sceneggiatura della serie è stata firmata da Ruth Fowler e Amanda Duke, con i produttori esecutivi Ash Atalla, Alex Smith e Marianna Abbotts per Roughcut Television, e con la partecipazione di Sarah Vaughan. Simon Judd è produttore esecutivo per Fremantle, con Eva Sigurðardóttir alla regia e Myf Hopkins alla produzione. Fremantle si occupa delle vendite internazionali.