Diane Keaton, Susan Sarandon e Richard Gere star della romcom Maybe I Do

Diane Keaton, Susan Sarandon e Richard Gere reciteranno nella romcom Maybe I Do, nel cast anche William H. Macy, Emma Roberts e Luke Bracey.

Diane Keaton, Susan Sarandon, Richard Gere e con loro anche William H. Macy, Emma Roberts e Luke Bracey: ecco il cast della commedia romantica multigenerazionale Maybe I Do annunciato da Endeavor Content.

MotherFatherSon: Richard Gere compare in una foto di scena del primo episodio

Maybe I Do, scritto e prodotto da Michael Jacobs, segnerà il suo debutto come regista.

"Ho avuto modo di vedere questo cast incredibile interpretare personaggi che la gente adorerà", ha detto Jacobs. "Le scelte difficili che devono fare riguardo a quello che potrebbe essere il miglior periodo della loro vita è qualcosa che spero emozioni fortemente il pubblico".

Al centro della storia troviamo Michelle (Emma Roberts) e Allen (Luke Bracey), che hanno raggiunto il punto della loro relazione in cui stanno valutando i passi successivi. Decidono di invitare i loro genitori a incontrarsi finalmente per aiutarli a offrire una certa comprensione del perché il matrimonio funziona. Ma i genitori si conoscono già abbastanza bene, il che porta a opinioni molto diverse sul valore del matrimonio.

Blue Beetle: Susan Sarandon sarà la villain del film

"Siamo entusiasti di riunire questo cast multigenerazionale di star per esplorare un argomento a cui tutti possono relaziona_rsi: innamorarsi, innamorarsi di nuovo", hanno affermato Dan Guando, SVP Film Development and Production di Endeavour Content, e Christopher Slager , Vicepresidente senior Film Group. "La toccante sceneggiatura di Michael Jacobs e il suo sguardo attento portano tanta gioia a questa commedia edificante".

Endeavour Content sta finanziando e producendo il film insieme a Jacobs, Vincent Newman e Scott Mednick. Jennifer Semler, Diane Keaton, Stephanie Heaton-Harris, Jonathan Montepare e Skyler Mednick sono i produttori esecutivi del film.