Diabolik, l'evento dedicato al film sul Canale Twitch di Movieplayer

L'appuntamento con il lancio del trailer di Diabolik è per oggi 21 luglio, in occasione della decima edizione di Ciné - Giornate Professionali di Cinema a Riccione.

Oggi, alle ore 15.45, sul canale Twitch di Movieplayer sarà possibile seguire in diretta Diabolik Live Experience, l'evento durante il quale verrà presentato in anteprima il trailer ufficiale di Diabolik, il film dei Manetti Bros. con Luca Marinelli.

Se siete tra i tantissimi che non vedono l'ora di godersi Diabolik sul grande schermo, allora non potete perdervi l' evento speciale dedicato proprio al nuovo film dei Manetti Bros. Si tratta di appuntamento che avrà luogo oggi 21 luglio, nell'ambito della decima edizione di Ciné - Giornate Professionali di Cinema a Riccione . Nel corso dell'evento sarà infatti presentato il primo trailer ufficiale del nuovo lungometraggio dedicato al personaggio dei fumetti creato da Angela e Luciana Giussani.

Un modo, dunque, per dare uno sguardo più ampio al film che riporterà i Manetti Bros. nelle sale a quattro anni di distanza dall'acclamato Ammore e malavita. Diabolik non sarà un musical come l'opera precedente dei due registi ma, piuttosto, punterà su uno stile decisamente noir, rimanendo fedele a quello che contraddistingue da sempre i fumetti del celebre ladro che, in questo caso, sarà interpretato da Luca Marinelli. Per l'occasione, l'attore italiano sarà affiancato da Miriam Leone e Valerio Mastandrea, rispettivamente impegnati nei ruoli di Eva Kant e dell'ispettore Ginko. Il cast è completato poi da Alessandro Roia, Serena Rossi, Claudia Gerini e Roberto Citran.

Per coloro che non potranno essere presenti fisicamente all'evento di mercoledì, l'appuntamento è sul canale Twitch di Movieplayer, dalle ore 14.45. A condurre saranno Dario Moccia, Valentina Ariete e Gabriella Giliberti, mentre ad intervenire saranno Nannitwitch, Mangaka, Dada ed Emanuele Gregori. Saranno inoltre presenti i Manetti Bros., Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato di Rai Cinema, e Luigi Lonigro, Direttore di 01 Distribution. Si parlerà anche del nuovo listino 01 Distribution e dei prossimi mesi di grande ripartenza cinematografica.

Il film, prodotto da Carlo Macchitella e dai Manetti bros., è una produzione Mompracem con Rai Cinema, in associazione con Astorina, con il sostegno di Emilia - Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D'Aoste.