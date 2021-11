Di più non basta mai: stanno per terminare le riprese del nuovo film di Pappi Corsicato

Termineranno il 20 novembre le riprese di Di più non basta mai, il film di Pappi Corsicato con Giuseppe Maggio, Margherita Vicario, Carolina Sala e Sandra Ceccarelli.

Le riprese del nuovo film di di Pappi Corsicato, intitolato Di più non basta mai, si sono svolte tra Roma e Milano per sole cinque settimane e, secondo quanto riferito, dovrebbero terminare il 20 novembre; Giuseppe Maggio, Margherita Vicario, Carolina Sala e Sandra Ceccarelli sono solo alcuni dei nomi degli attori che fanno parte del cast della pellicola.

Il nuovo film di Corsicato, apprezzato regista ma anche direttore artistico della fondazione "La Colombaia di Luchino Visconti", racconta la storia di un ragazzo, Toni (Giuseppe Maggio), che conduce con la moglie Paola (Margherita Vicario) una vita normale ma piena di entusiasmo e di passione.

L'incontro casuale con la giovane e facoltosa Chiara (Carolina Sala) riaccenderà in lui la voglia di riscattarsi e costruire una nuova vita realizzando il suo sogno segreto di diventare un artista. Le vite dei tre si intrecceranno in un pericoloso triangolo amoroso che cambierà per sempre il corso delle loro vite.

Di più non basta mai, scritto da Pappi Corsicato e Luca Infascelli, è una produzione Mompracem (Diabolik, Io & Spotty, Il mostro della cripta, Letto n.6, Tutte le mie notti, The End? L'inferno fuori) con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella, Manetti bros., Pier Giorgio Bellocchio.