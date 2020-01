DGA Awards 2020: Taika Waititi e Sam Mendes tra i nominati

Le nomination ai DGA Awards 2020 hanno premiato il lavoro compiuto dietro la macchina da presa di filmmaker come Taika Waititi, Sam Mendes e Martin Scorsese.

Il sindacato dei registi americani ha infatti annunciato le candidature in vista della premiazione che avverrà il 25 gennaio al Ritz-Carlton Hotel di Los Angeles.

I registi in corsa per un DGA Award 2020, la settantaduesima edizione del riconoscimento assegnato ogni anno, sono Bong Joon-ho, Sam Mendes, Martin Scorsese, Quentin Tarantino e Taika Waititi.

Nella categoria dedicata alle opere prime, invece, ci sono anche tre registe: Mati Diop, Alma Har'el e Melina Matsoukas.

Ecco le nomination:

Theatrical Achievement in Feature Films:

Bong Joon-Ho - Parasite

Sam Mendes - 1917

Martin Scorsese - The Irishman

Quentin Tarantino - C'era una volta a... Hollywood

Taika Waititi - Jojo Rabbit

First-Time Feature Film Directors:

Mati Diop - Atlantics

Alma Har'el - Honey Boy

Melina Matsoukas - Queen & Slim"

Tyler Nilson e Michael Schwartz - The Peanut Butter Falcon

Joe Talbot - The Last Black Man in San Francisco