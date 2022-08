Devil In Ohio: Emily Deschanel nel trailer della serie Netflix

Emily Deschanel nel trailer della serie Netflix Devil In Ohio, cupo mistery incentrato sui danni psicologici di una setta a una giovane che sconvolge l'esistenza della sua psichiatra, dal 2 settembre in streaming.

Emily Deschanel fa ritorno sul piccolo schermo con la serie Devil In Ohio, mistery in otto episodi in arrivo su Netflix il 2 settembre. Il trailer anticipa le atmosfere dello show in cui l'attrice interpreta la psichiatra ospedaliera Suzanne Mathis, che si ritrova a curare una donna in fuga da un misterioso culto (Madeleine Arthur). Il suo mondo viene sconvolto dall'arrivo della strana ragazza che minaccia di fare a pezzi la sua stessa famiglia.

Adattato dal libro più venduto di Daria Polatin ispirato a una storia vera, Devil in Ohio è una storia elettrizzante e scioccante di caos demoniaco e mistero nel cuore di una piccola città americana. La quindicenne Jules Mathis, figlia della Dottoressa Suzanne Mathis, si ritrova a fare i conti con Mae, una paziente della madre, che ben presto inizia a indossare i suoi abiti, dormire nella sua stanza e si introduce nella sua vita a scuola e non solo, senza aver intenzione di andarsene. La setta, inoltre, sembra determinata a riprendere il controllo su Mae.

Nel cast troviamo anche Xaria Dotson che avrà il ruolo di Jules, Sam Jaeger quello di Peter, Celasco sarà il detective Lopez, Newton sarà Helen e Tan, infine, avrà il ruolo di Dani.

Polatin è showrunner e membro del team della produzione, mentre alla regia si sono avvicendati John Fawcett, Brad Anderson, Leslie Hope e Steve Adelson.