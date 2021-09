Emily Deschanel star della serie Devil in Ohio

L'attrice Emily Deschanel, ex star di Bones, sarà la protagonista della serie Devil in Ohio, progetto tratto dal romanzo di Daria Polatin.

Emily Deschanel sarà la protagonista della serie tratta dal romanzo Devil in Ohio scritto da Daria Polatin, composta da otto episodi della durata di quarantacinque minuti.

L'adattamento per il piccolo schermo sarà realizzato per Netflix e le riprese sono attualmente in corso a Vancouver, in Canada.

Nel cast di Devil in Ohio, oltre all'ex star di Bones Emily Deschanel, ci saranno anche Sam Jaeger, Gerardo Celasco, Madeleine Arthur, Xaria Dotson, Alisha Newton e Naomi Tan.

Il libro si ispira a una storia vera e racconta la storia della psichiatra Suzanne Mathis (Deschanel) che offre rifugio a una misteriosa giovane fuggita da una setta, Mae (Arthur). Il suo mondo viene totalmente travolto mentre l'arrivo della sconosciuta minaccia di distruggere la sua famiglia.

La quindicenne Jules Mathis si ritrova a fare i conti con Mae, una paziente della madre, che ben presto inizia a indossare i suoi abiti, dormire nella sua stanza e iniziando a introdursi nella sua vita a scuola e non solo, senza aver intenzione di andarsene. La setta, inoltre, sembra determinata a riprendere il controllo su Mae.

Xaria Dotson avrà il ruolo di Jules, Sam Jaeger quello di Peter, Celasco sarà il detective Lopez, Newton sarà Helen e Tan, infine, avrà il ruolo di Dani.

Polatin sarà showrunner e un membro del team della produzione, mentre alla regia saranno impegnati John Fawcett, Brad Anderson, Leslie Hope, Steve Adelson.