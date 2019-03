Dev Patel star del film fantasy Green Knight

Dev Patel sarà il protagonista di Green Knight, il nuovo film diretto dal regista David Lowery.

Il progetto di genere fantasy racconterà la storia medievale di Sir Gawain e del Cavaliere Verde, una delle storie più famose della letteratura britannica. Sir Gawain è un leale membro dei Cavalieri della Tavola Rotonda e accetta la sfida lanciata dal misterioso completamente verde in ogni suo aspetto - dalla pelle ai vestiti - che permette a chiunque di infliggergli un colpo di ascia senza difendersi a patto che un anno e un giorno dopo possa restituire lo stesso colpo. Gawain decapita l'avversario che, però, non muore e raccoglie la propria testa, dandogli appuntamento nella data prestabilita.

Il lungometraggio sarà prodotto da A24, con cui David Lowery ha recentemente realizzato A Ghost Story, Toby Halbrooks, Tim Headington e Theresa Steele Page.

Dev Patel, attore arrivato al successo internazionale con The Millionaire, sarà prossimamente protagonista nelle sale cinematografiche con The Wedding Guest, oltre a essere la star del lungometraggio biografico The Personal History of David Copperfield.