Detective Knight: Redemption, pubblicato il trailer: violenza natalizia e Bruce Willis, cosa volere di più?

Detective Knight: Redemption ha finalmente un trailer di presentazione, mostrato in anteprima da Collider. Si tratta del secondo capitolo della trilogia thriller al cui centro troviamo Bruce Willis, il quale ha annunciato, all'inizio di quest'anno, il suo ritiro dai set a causa delle condizioni di salute.

Detective Knight: Redemption e gli altri film della trilogia avranno quindi il compito di essere il commiato di un attore che negli anni ha ampiamente mostrato il suo valore. In base a quello che sappiamo e che si può intravedere dal trailer, gli eventi di trama di questo secondo capitolo riprenderanno da dove c'eravamo lasciati con Detective Knight: Rogue. Nel primo film abbiamo assistito alla caccia di una banda di rapinatori da parte del personaggio di Willis, dopo che questi hanno eliminato il suo partner ad Halloween.

Bruce Willis si ritira: le tante vite di un attore cult

A seguito di uno scontro a fuoco Knight, questo il nome del protagonista, finisce in prigione e in Detective Knight: Redemption si ritroverà invischiato in una rivolta carceraria in cui dovrà trovare la propria sopravvivenza. Con la polizia impegnata da un'ondata di criminalità esterna, non ci sarà altro modo se non utilizzare un uomo all'interno della struttura carceraria per cercare di sedare la situazione.

Alla guida della rivolta troviamo The Christmas Bomber, un feroce criminale i cui discepoli terrorizzano la città durante la notte di Natale. Questa festività si trasformerà quindi in un contesto violento e difficile da controllare.

Detective Knight: Redemption è stato scritto e diretto da Edward Drake, traendo la sceneggiatura da una storia di Corey Large.