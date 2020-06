Destinazione matrimonio: Keanu Reeves e Winona Ryder insieme stasera su TV8

Stasera su TV8 alle 21:30 va in onda Destinazione matrimonio, commedia sentimentale con protagonisti assoluti Keanu Reeves e Winona Ryder.

Coppia di star incredibile stasera su TV8 dove, alle 21:30, la commedia sentimentale Destinazione matrimonio porta in scena l'amore (immaginario) tra Keanu Reeves e Winona Ryder.

Diretto da Victor Levin nel 2018, e retto unicamente dalle performance dei due protagonisti, Destination Wedding racconta dell'avventura che porterà un risvolto inatteso nelle vite di Lindsay (Winona Ryder) e Frank (Keanu Reeves), due inguaribili solitari, costretti a sopravvivere insieme a un sontuoso matrimonio. Il primo incontro avviene in aeroporto, dove i due sono quasi sorpresi dalla compatibilità caratteriale, ma sarà proprio la natura burbera che li porterà ben presto a litigare. Salvo poi scoprire che saranno ospiti dello stesso matrimonio: Lo sposo, infatti, non è altro che il fratello di lui e l'ex di lei.

Stufi di avere persone intorno, i due in qualche modo riusciranno pian piano a sviluppare un sentimento d'amore reciproco.