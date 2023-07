Depp v Heard: il processo rivive nel trailer del documentario Netflix, ecco la data d'uscita

Netflix svela il trailer del documentario in tre parti dedicato al famigerato processo per diffamazione tra Johnny Depp v Amber Heard.

Netflix ha diffuso in streaming il trailer di Depp v Heard, documentario in tre parti dedicato al processo per diffamazione intentato dalla star Johnny Depp contro la ex-moglie Amber Heard.

Il filmato svela anche la data d'uscita del documentario, prevista per il 16 agosto prossimo. Questo non sarà dedicato esclusivamente al processo, ma anche all'impatto socio-culturale dello stesso, in quanto si è trattato del primo fenomeno giudiziario diventato virale su TikTok.

Ecco la descrizione che Netflix fa di Depp v Heard: "Depp v Heard è una serie in tre parti che esamina il famigerato caso di diffamazione che ha catturato l'attenzione del mondo ed è diventato il primo processo al mondo virale su TikTok. Mostrando entrambe le testimonianze fianco a fianco per la prima volta, questa serie esplora questo evento mediatico globale, mettendo in discussione la natura della verità e il ruolo che svolge nella società moderna".

La serie è diretta da Emma Cooper e prodotta da Bitachon 365 e Empress Films.

Il caso tra Depp e Heard ha visto il primo fare causa alla seconda per diffamazione per un editoriale del Washington Post del 2018 scritto dall'attrice. Nel pezzo Heard, che era stata sposata con Depp dal 2015 al 2016, si definiva una "figura pubblica che rappresenta gli abusi domestici" ma non si riferiva mai a Depp esplicitamente.

Tuttavia, Depp ha affermato che l'editoriale conteneva tre dichiarazioni diffamatorie e ha chiesto 50 milioni di risarcimento. Heard ha risposto chiedendo 100 milioni per alcune affermazioni con cui Depp aveva danneggiato la sua carriera. Il processo è stato vinto da Depp. La giuria alla fine ha trovato Heard responsabile di tre accuse di diffamazione e l'ha condannata a risarcire l'ex-marito con 10 milioni più altri 5 milioni per le spese processuali; la giuria ha anche trovato Depp responsabile per un capo d'accusa per diffamazione.

Entrambi gli attori avevano fatto richiesta d'appello, rinunciando poi a tutto e mettendosi d'accordo lo scorso dicembre, con Heard che ha versato a Depp 1 milione di dollari, poi versato in beneficenza.