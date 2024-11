Denzel Washington si unisce a Daniel Craig nel film Othello

Sembra proprio che il prossimo film di Daniel Craig sarà il suo progetto di passione Othello, adattamento di un'opera teatrale off-Broadway di cui è stato protagonista in passato. Ora apprendiamo che la star de Il gladiatore 2, Denzel Washington, è appena salita a bordo del progetto.

Craig e la produttrice di Bond Barbara Broccoli hanno cercato di finanziare questo progetto per quasi due anni e la loro ricerca di denaro - e forse anche di una location - li ha portati inevitabilmente al finanziamento del Qatar.

Denzel Washington accenna al ritiro dopo Il Gladiatore 2 di Ridley Scott: "Restano pochissimi film"

Otello in Iraq

Si tratta di una versione dell'Otello di Shakespeare, ma ambientata in una caserma americana in Iraq. Un fascicolo britannico della Eon Productions di Broccoli, che ha registrato una nuova Othello Film Company Limited, ha apparentemente confermato il film. Craig e Broccoli porteranno sullo schermo lo show del 2016, che ha ottenuto recensioni entusiastiche.

Macbeth: Denzel Washington durante una scena

Si dice che si siano assicurati i finanziamenti facendo un accordo con i qatarini per permettere a Broccoli di ambientare parte del prossimo film di Bond a Doha. Il regista dell'opera, Sam Gold, dovrebbe dirigere la versione cinematografica del dramma. È possibile che la produzione inizi l'anno prossimo.

C'è ora la possibilità concreta che Denzel Washington si sia unito a Craig nel cast di Othello. L'attore ha dichiarato al Today Show che uno dei suoi prossimi film includerà un adattamento cinematografico di Otello di Shakespeare.

Macbeth: Denzel Washington in una sequenza

"Mi interessa lavorare solo con i migliori. Non so quanti altri film farò, probabilmente non molti", ha dichiarato Washington a Today. Aggiungendo che i suoi prossimi progetti includono un ruolo in un film di Steve McQueen, Black Panther 3, e appunto, una versione cinematografica di Otello.

A proposito, l'anno prossimo Washington, fanatico di Shakespeare, tornerà a Broadway nel ruolo principale di Otello, un personaggio che aveva già interpretato a 22 anni. Va anche detto che Washington ha recentemente recitato in "The Tragedy of Macbeth" di Joel Coen, ottenendo recensioni entusiastiche nel ruolo dell'ambizioso manipolatore politico, destinato a diventare re.