Denzel Washington: la star di Il gladiatore II ricorda il suo periodo buio: "Ho fatto male al mio corpo"

Denzel Washington si sta avvicinando al decimo anno di sobrietà, e ha confessato di non aver più bevuto da quando ho smesso. Nell'ultimo numero invernale di Esquire, la star è protagonista in copertina e nell'intervista ha riflettuto sul suo rapporto con l'alcol.

Tutto iniziò con il vino, e proprio attraverso il vino, ha coltivato il proprio rapporto con l'alcol:"Il vino è molto insidioso, è molto lento, non è come qualcosa che accade tutto d'un tratto" ha raccontato Washington, che il mese prossimo compirà 70 anni e che attualmente è nelle sale con Il gladiatore II.

Bere il meglio

"Non sono mai stato dipendente dall'eroina" ha spiegato l'attore "Mai dalla cocaina. Mai dalle droghe pesanti. Ho provato la roba come la provavano altri, ma non sono mai rimasto dipendente. E non sono mai stato dipendente dall'alcol. Avevo questa idea delle degustazioni di vino e tutto il resto. Ed è così che ho iniziato, è una cosa molto sottile. Voglio dire, bevevo il meglio".

Denzel Washington spiega che tutto nacque in famiglia:"Il vino era la mia passione, e arrivavo ad aprire bottiglie da 4.000 dollari solo perché erano rimaste quelle". Sua moglie gli chiedeva perché mai ordinasse sempre due bottiglie:"Perché se ne ordino di più" ha spiegato l'attore "ne berrò di più. Quindi mi limitavo a due bottiglie e le bevevo entrambe durante la giornata".

Niente alcol sul lavoro

"Non bevevo mai mentre lavoravo o mentre mi preparavo. Ripulivo tutto, tornavo al lavoro e riuscivo a fare entrambe le cose. Qualsiasi fossero i mesi di riprese, finivano e poi boom. Tre mesi di vino e poi tornavo a lavorare" ha approfondito il discorso la star di Il Gladiatore 2.

"Ho fatto molti danni al mio corpo" ha concluso_ "Vedremo. Ora sono pulito. Le cose si stanno aprendo per me adesso, sto compiendo 70 anni. È reale ed è ok. Questo è l'ultimo capitolo, se ne avrò altri trenta, cosa voglio fare? Mia madre è arrivata a novantasette. Sto facendo del mio meglio"_.