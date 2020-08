Dennis Quaid ha adottato un gatto randagio che si chiama... Dennis Quaid!

Dennis Quaid ha adottato un gatto nero che si chiama come lui e che si trovava senza famiglia in un rifugio in Virginia.

L'attore Dennis Quaid ha deciso di adottare il gatto randagio di sei anni che si chiama proprio Dennis Quaid, del quale ha sentito parlare per caso durante un notiziario locale.

A volte nella vita c'è bisogno anche di una grande dose di fortuna per far sì che qualcosa di bello accada. Lo sa bene il gatto randagio Dennis Quaid, della cui storia è venuto a conoscenza proprio l'attore suo omonimo. Il co-conduttore del podcast a tema animali domestici The Pet Show, ha infatti raccontato a 10 News di aver sentito parlare per caso dell'animale durante il notiziario locale e di non aver quindi resistito alla voglia di adottare il gatto di sei anni dalla Lynchburg Humane Society, che si occupa proprio di trovare una casa agli animali che non hanno una famiglia dalla quale farsi amare.

"E' stato davvero fuori dal comune, ma non abbiamo potuto resistere" ha detto il Quaid umano, aggiungendo "Sono pronto per salvare tutti i Dennis Quaids del mondo". Quando lui e Jimmy Jellinek, co-conduttore di The Pet Show, hanno chiamato il rifugio che si trova in Virginia, chi ha risposto dall'altro capo del telefono non riusciva a capire se si trattasse di uno scherzo oppure no.

"Abbiamo contattato il rifugio. Ci è voluto un po' prima che ci credessero" ha detto Jellinek a 10 News. Danielle Ulmer, che gestisce le adozioni per il rifugio, ha detto che "era come se non fosse possibile che questo fosse reale, come se qualcuno ci stesse prendendo in giro". Tutto però è andato avanti per il meglio e, una volta verificata la veridicità della richiesta di adozione, Dennis Quaid ha potuto "incontrare" per la prima volta il suo nuovo amico peloso attraverso una videochiamata avvenuta su Zoom.

Jellinek ha in programma di volare in Virginia durante questo fine settimana per prendere con sé il nuovo membro della famiglia Quaid. A questo punto non rimane che attendere qualche testimonianza del primo incontro dal vivo tra i due.

