Dennis Quaid è un serial killer nel trailer di Happy Face, serie ispirata a una storia vera

Dennis Quaid interpreta un serial killer nella nuova serie Happy Face,in arrivo sugli schermi americani il 20 marzo, di cui è stato diffuso il trailer.

Il progetto è ispirato a una storia vera ed è composto da otto episodi prodotti per la piattaforma Paramount+.

Cosa racconta la serie con Quaid

La storia di Happy Face si ispira a quanto accaduto a Melissa G. Moore che, quando aveva 15 anni, ha scoperto che il padre era l'assassino conosciuto con il nome di Happy Face Killer. Una volta diventata adulta, Moore ha cambiato il suo nome e ha custodito il suo segreto dopo che il padre è stato condannato all'ergastolo.

Nel trailer della serie si vede come il protagonista interpretato da Dennis Quaid trova un modo per rientrare nella vita della figlia, ruolo affidato ad Annaleigh Ashford. La giovane deve infatti scoprire se un uomo innocente sta per essere condannato a morte per un crimine compiuto dal padre. La donna deve inoltre fare i conti con l'impatto avuto dai crimini del padre sulle famiglie delle vittime e va alla ricerca della sua identità.

Ecco il trailer della serie:

I dettagli della serie Happy Face

Nella vita reale Keith Hunter Jesperson è stato condannato per aver ucciso almeno otto donne durante gli anni '90. Il suo soprannome è legato al fatto che spesso disegnava delle faccine sorridenti sulle sue lettere destinate ai mezzi di comunicazione e alle autorità.

Perché ci piacciono tanto i film tratti da storie vere?

Nel cast della serie ci sono anche James Wolk, Tamera Tomakili, Khiyla Aynne e Benjamin Mackey.

Lo show ha come showrunner Jennifer Cacicio, già nel team di progetti televisivi come Your Honor e Shooter. Nel team della produzione ci sono anche Robert e Michelle King, e il regista Michael Showalter che ha diretto la prima puntata.