Denis Villeneuve vuole fare un film muto

All'inizio dell'anno, Denis Villeneuve ha suscitato un certo clamore affermando: "Francamente, odio i dialoghi. I dialoghi sono per il teatro e la televisione". Pochi giorni dopo il regista ha fatto marcia indietro ("Non odio i dialoghi"), ma la sua affermazione ha generato alcune teorie riguardanti il fatto che Villeneuve potrebbe dirigere un film muto.

Warner Bros annuncia la data di uscita del prossimo film di Denis Villeneuve, sarà Dune 3?

Un film muto in arrivo?

Parlando al BFI London Film Festival, Villeneuve ha reso noto di voler dirigere un film "senza dialoghi". Il regista ha ribadito che "il dialogo è uno strumento di espressione per il teatro, e poi è diventato, per altre ragioni, uno strumento per la televisione", e che ha meno spazio nel cinema.

Sicario: il regista Denis Villeneuve in un momento di pausa

"Amo il dialogo, ma non sempre nel cinema", ha detto al moderatore del BFI Bret Goldstein. "Spero un giorno di poter fare un film che non utilizzi il linguaggio parlato", ha aggiunto Villeneuve. "Cerco il più possibile di usare il potere delle immagini".

Ancora prima, al The Times of London, il regista aveva dichiarato: "I film sono stati corrotti dalla televisione. In un mondo perfetto, realizzerei un film coinvolgente che non sembra un esperimento ma in cui non c'è nemmeno una singola parola. Le persone uscirebbero dal cinema e direbbero: 'Aspetta, non c'erano dialoghi?' Ma non ne sentirebbero la mancanza. Non mi ricordo i film grazie a una buona battuta, mi ricordo i film grazie a una forte immagine".

Dune: Denis Villeneuve e Javier Bardem sul set

Sicuramente il cinema è nato come mezzo visivo, e per i primi 30 anni circa della sua esistenza non c'erano dialoghi, tutto era alimentato dalle immagini. Oggi, i film muti si sono praticamente estinti, ma a quanto pare un giorno Villeneuve potrebbe regalarci un film muto moderno. Avrebbe senso visto che Villeneuve è un regista di blockbuster molto orientato alla visione - Arrival, Sicario, Blade Runner 2049 e Dune sono narrativamente guidati da immagini potenti.

Non sarebbe il primo regista a tentare un esperimento del genere nel XXI secolo. Non ce ne sono stati molti, ma tra i film muti di maggior successo del XXI secolo ricordiamo Appuntamento a Belleville, All Is Lost - Tutto è perduto, The Artist e Hundreds of Beavers di quest'anno.