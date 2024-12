Denis Villeneuve spiega perché bandisce i telefoni sul set

Non aspettatevi che Denis Villeneuve risponda a una telefonata mentre gira Dune Messiah, e non perché il segnale sia scarso su Arrakis. Il regista, candidato a tre premi Oscar, ha recentemente spiegato che i telefoni sono "assolutamente" banditi dai suoi set, poiché "creano dipendenza" e distraggono dal lavoro.

Denis Villeneuve e la scelta di bandire i cellulari

In un'intervista con il Los Angeles Times, Villeneuve ha detto: "Il cinema è un atto di presenza. Quando un pittore dipinge, deve essere completamente concentrato sul colore che sta applicando sulla tela. Lo stesso vale per il ballerino, che deve essere completamente immerso nel gesto. Come regista, devi fare lo stesso con la tua troupe: tutti devono concentrarsi, essere nel presente, ascoltarsi e relazionarsi tra loro. Per questo motivo, i cellulari sono vietati fin dal primo giorno sul mio set. È una regola ferrea. Quando si gira, non voglio che qualcuno interrompa il lavoro per controllare il suo account Facebook".

Dune: Denis Villeneuve e Timothée Chalamet sul set

Parlando della sua relazione con la tecnologia, Villeneuve ha aggiunto: "Sono come tutti gli altri. C'è qualcosa di profondamente compulsivo nel poter accedere a qualsiasi informazione, qualsiasi canzone, qualsiasi libro. È quasi una dipendenza. È come una droga. E spesso mi trovo tentato di disconnettermi completamente. Sarebbe una boccata d'aria fresca".

Dopo l'adattamento di Dune di Frank Herbert da parte di David Lynch nel 1984, Villeneuve ha deciso di riadattare il materiale originale per il suo adattamento del 2021, seguito dal sequel uscito quest'anno. Il primo film ha ricevuto sei nomination agli Oscar e l'intero franchise ha incassato complessivamente 1,12 miliardi di dollari.

Dune: Denis Villeneuve e Javier Bardem sul set

Il regista ha annunciato a Deadline il mese scorso che le riprese del terzo capitolo del franchise, basato sul romanzo del 1969 Dune Messiah, inizieranno alla fine del 2025 o nel 2026.