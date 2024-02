Denis Villeneuve: 'Francamente, odio i dialoghi. Sono per il teatro e la televisione, non per il cinema'

Denis Villeneuve ha svelato di non essere un grande fan dei dialoghi, nonostante si sia occupato della sceneggiatura di sei dei suoi film.

Il regista, attualmente impegnato nella promozione di Dune - Parte 2, ha svelato la sua opinione in una nuova intervista rilasciata a The Times of London.

Le dichiarazioni del regista

Parlando del suo lavoro, Denis Villeneuve ha dichiarato: "Francamente, odio i dialoghi. Il dialogo è per il teatro e la televisione".

Il filmmaker ha aggiunto: "Non mi ricordo i film grazie a una buona battuta, mi ricordo i film grazie a una forte immagine".

Villeneuve ha quindi sottolineato: "Non sono affatto interessato ai dialoghi. Pura immagine e sonoro, quello è il potere del cinema, ma è qualcosa che non è ovvio quando ora si guardano i film".

Dune - Parte 2: Denis Villeneuve spiega perché ha mantenuto segreta la presenza di Anya Taylor-Joy

Il regista di Dune - Parte Due ha inoltre condiviso la sua opinione che "I film sono stati corrotti dalla televisione". Denis ha raccontato: "In un mondo perfetto, realizzerei un film coinvolgente che non sembra un esperimento ma in cui non c'è nemmeno una singola parola. Le persone uscirebbero dal cinema e direbbero: 'Aspetta, non c'erano dialoghi?' Ma non ne sentirebbero la mancanza".