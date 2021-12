Demi Moore: il suo selfie senza trucco su Instagram entusiasma i fan (FOTO)

L'11 dicembre Demi Moore ha pubblicato una foto senza trucco sul proprio profilo Instagram in cui ha sfoggiato i suoi iconici occhiali con la montatura nera e i suoi lunghi capelli: i fan sono letteralmente impazziti per il selfie dell'attrice e per il suo aspetto estremamente giovanile e rilassato.

La Moore ha pubblicato lo scatto aggiungendo anche la seguente didascalia: "Bagno caldo e meditazione di prima mattina. Solitudine e canti del vento." Il risultato della sua self-care routine è piuttosto evidente visto che, come hanno suggerito nei commenti alcuni fan, la foto sembra "essere stata scattata direttamente dal paradiso."

Ognuno ha i suoi rituali di self-care, ad esempio: la starlet Kaley Cuoco trascorre il tempo con i suoi cavalli e la top model Ashley Graham ama coccolarsi facendosi spesso le unghie e passando più tempo possibile con la sua famiglia; per la star di Ghost - Fantasma questi momenti rilassanti in completa solitudine sono assolutamente necessari.

L'attrice 59enne, inoltre, adora regalarsi angoli di paradiso e pubblica istantanee di se stessa, spesso in compagnia delle sue figlie, durante le sue incredibili vacanze in giro per il mondo. Demi Moore è famosa anche per essere abituata a tenersi in forma con vari esercizi fisici di quindici minuti, come mostrato in questo video del 2019 che lei stessa ha pubblicato su Instagram.