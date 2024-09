Demi Moore ha preso l'herpes e “perso 10 chili” durante le riprese di The Substance

Nel corso di una recente intervista realizzata nel corso della promozione del suo ultimo lavoro, Demi Moore ha parlato dell'enorme "intensità" delle riprese di The Substance, il nuovo film body horror diretto da Coralie Fargeat che la vede protagonista.

La star di Ghost e Feud, che interpreta Elisabeth nel film in uscita, ha rivelato in una recente intervista al L.A. Times che le è stato diagnosticato l'herpes zoster durante una settimana di pausa dalle riprese.

"Per darvi un'idea dell'intensità, la prima settimana di pausa, in cui ho lavorato solo con Margaret, mi sono beccata l'herpes zoster", ha raccontato l'attrice. "E poi ho perso circa 10 chili". The Substance è stato presentato in anteprima nel corso del Festival di Cannes ed uscirà nelle sale italiane il prossimo 17 ottobre.

L'herpes zoster è una "malattia esantematica dolorosa" che può essere contratta quando "il virus varicella-zoster (VZV), che causa la varicella, si riattiva nell'organismo di una persona dopo che questa ha già avuto la varicella", secondo il Centers for Disease Control and Prevention.

Demi Moore sull'horror The Substance: "Non è contro gli uomini, è contro i cog**ni!"

Anche la sua co-protagonista, Margaret Qualley, che interpreta Sue, ha avuto parecchie sfide da affrontare durante la produzione, dato l'impegno richiesto dal film. "Oh, sì, ho avuto un'acne pazzesca per un periodo lunghissimo", ha rivelato.

Tuttavia, entrambe le star sapevano che Fargeat le avrebbe spinte a nuovi livelli con i loro ruoli in The Substance e l'hanno accettato consapevolmente. "Devi andartene con la sensazione di aver messo tutto sul tavolo", ha spiegato la Moore. "Il film lo richiedeva ed è quello che avresti voluto fare in ogni caso".

Cosa racconta The Substance?

Di seguito la sinossi del film: "Hai mai sognato una versione migliore di te? Sei sempre tu. Semplicemente, migliore, in ogni senso. Davvero. Devi provare questo prodotto rivoluzionario. Si chiama "The Substance". Ti cambia la vita. Genera una nuova versione di te. Una versione più giovane, più bella, una versione perfetta. C'è solo una regola: vi dovete dividere il tempo. Una settimana sta alla vecchia versione di te. Quella dopo sta alla nuova. Sette giorni a testa. Un equilibrio perfetto. Facile, no? Se rispetti l'equilibrio... cosa può andare storto?".

Nel cast del film, oltre a Moore e Qualley, c'è anche Dennis Quaid, scelto in sostituzione del compianto Ray Liotta, inizialmente designato a far parte del film. MUBI ha già previsto la distribuzione della pellicola in Paesi come Stati Uniti, America Latina, Turchia, Canada, Paesi Bassi e India, mentre I Wonder Pictures lo distribuirà in Italia. Su queste pagine trovate già la nostra recensione di The Substance.