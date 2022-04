Demi Moore ha un nuovo fidanzato: lo chef svizzero Daniel Humm

Demi Moore è stata fotografata più volte in compagnia di Daniel Humm, un celebre chef svizzero nonché proprietario di una serie di ristoranti di successo a New York.

Demi Moore, secondo quanto riferito dalla rivista People, frequenta Daniel Humm, uno chef svizzero e acclamato ristoratore di New York: la coppia è stata avvistata insieme all'inizio di questo mese, in prima fila alla sfilata Autunno/Inverno 2022 per la settimana della moda di Parigi, insieme a Maria Sharapova e Gugu Mbatha-Raw.

I Am Patrick Swayze: Demi Moore in una scena del documentario

Conosciuto per il suo ristorante di lusso a Manhattan, l'Eleven Madison Park, Humm, 46 anni, ha anche aperto NoMad negli hotel che portano lo stesso nome a New York e Los Angeles, così come Davies e Brook al Claridge's di Londra. Daniel, inoltre, è autore di diversi libri di cucina.

Il nuovo fidanzato della star ha anche co-fondato Rethink Food nel 2017, un'organizzazione no-profit impegnata a creare un sistema alimentare più equo e sostenibile. Durante la pandemia di COVID-19, l'organizzazione ha servito circa 3.000 pasti al giorno ai primi soccorritori e alle comunità con problemi alimentari in tutta New York.

Un intenso primo piano per Demi Moore, protagonista di Un colpo perfetto

Demi Moore è stata precedentemente sposata con Ashton Kutcher, 44 anni, dal 2005 al 2013 e, prima di allora, lei e Bruce Willis, 67 anni, che sono stati sposati dal 1987 al 2000, hanno messo al mondo tre figlie: Rumer, 33, Scout, 30, e Tallulah, 28.