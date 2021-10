Demi Moore, la foto accanto alla scultura fallica spiazza Instagram

Demi Moore e Scout Williams, la figlia che la star hollywoodiana condivide con Bruce Willis, hanno spiazzato i fan dell'attrice su Instagram con una foto in particolare, in cui figura una scultura di un pene gigante, pubblicata durante la loro vacanza a Parigi.

La diva, con la sua immancabile auto-ironia, ha posato di fianco ad una scultura di un fallo semplicemente gigantesco e ha pubblicato lo scatto aggiungendo una semplice ed ironica didascalia: "Ammirando l'arte".

L'attrice si trova in Francia per una vacanza culturale, sta infatti visitando molti musei e gallerie, apprezzando anche opere d'autore come i quadri di Vincent Van Gogh. Prima di questa tappa, madre e figlia sono state ospiti della collezione mashup Fendi/Versace a Milano, in occasione della Milano Fashion Week.

Demi Moore, assieme a Scout, si sta godendo alcune settimane in Francia dopo aver viaggiato con lei e le altre sue figlie per tutta la Grecia: da Santorini a Mykonos e Creta. L'attrice americana questa estate ha anche partecipato al battesimo della figlia di una coppia di amici come madrina, che ha avuto luogo nel comune di Sitia.