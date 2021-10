Demi Lovato: "Il termine alieni è dispregiativo, dovremmo usare solo extraterrestri"

Demi Lovato, in una recente intervista, ha parlato dell'uso del termine alieni sostenendo che sia offensivo nei confronti delle creature di altri pianeti.

Demi Lovato è particolarmente interessata alla possibilità che esistano forme di vita extraterrestri e ora l'attrice e cantante ha criticato l'uso del termine alieni.

La giovane star ha rilasciato la dichiarazione durante la promozione della nuova docuserie che ha debuttato il 30 settembre su Peacock.

Parlando ai microfoni di Pedestrian TV, Demi Lovato ha dichiarato: "Penso che si debba smettere di chiamarli alieni perché è un termine dispregiativo nei confronti di qualcosa di tutti. Ed è per questo che mi piace chiamarli Extraterrestri". Il termine, negli ultimi anni, è stato al centro di molte discussioni quando è stato utilizzato per definire gli immigrati illegali.

Demi ha inoltre sostenuto che abbiamo delle idee sbagliate nei confronti delle possibili forme di vita: "Siamo convinti erroneamente che possano farci del male o che possano arrivare e prendere il controllo del pianeta. Penso realmente che se ci fosse qualcosa lì fuori che volesse farci questo lo avrebbe già fatto".

Secondo Lovato se ci fossero delle creature che vogliono farci del male sarebbero già entrate in azione: "Credo inoltre che se ci siano delle civiltà consapevoli in altre dimensioni, e con una tecnologia in grado di viaggiare attraverso lo spazio, penso che sarebbero alla ricerca solo di incontri e interazioni pacifici perché se volessero eliminarci lo avrebbero fatto da tanto tempo. Potrebbero aspettare noi? Cosa accadrebbe se fosse così?".