Demi Lovato: "Sono pansessuale e orgogliosa di far parte della mafia dell'alfabeto"

Demi Lovato è tornata a parlare del suo amore per donne e uomini, definendosi 'pansessuale' e 'orgogliosa di far parte della mafia dell'alfabeto' riferendosi alla comunità LGBT.

Demi Lovato ha dichiarato di potersi definire pansessuale, in quanto le piace "qualsiasi cosa" e si è anche detta orgogliosa di far parte di quella che alcuni hanno ribattezzato come "la mafia dell'alfabeto", in riferimento alla comunità LGBTQIA+.

Intervenuta questa settimana durante il The Joe Rogan Experience, Demi Lovato ha parlato della sua sessualità. Già in precedenza, la cantante di Confident si è dichiarata sessualmente fluida e nella sua nuova intervista ha ammesso che non sa con sicurezza se passerà il resto della sua vita con un partner maschio o femmina o se rimarrà mai incinta. "In questo momento vorrei sicuramente adottare dei bambini", ha spiegato la popstar, aggiungendo: "Inoltre, non so se finirò con un ragazzo, quindi non riesco a vedermi nemmeno incinta. Non lo so. Sono così fluida ora, e una parte del motivo per cui sono così fluida è perché ero super chiusa".

Joe Rogan ha chiesto se "sessualmente fluida" significa che Demi Lovato si sente romanticamente interessata sia agli uomini che alle donne. Dopo che lei ha detto di sì, lui ha chiarito: "Come lo chiamano? Pansessuale?". "Sì, pansessuale. Mi piace qualsiasi cosa, davvero", ha quindi risposto Lovato. La cantante di Dancing With the Devil ci ha poi scherzato sopra, dicendo che una volta ha sentito qualcuno riferirsi alla comunità LGBTQIA+ chiamandola la "mafia dell'alfabeto" e lei l'ha adorato. "Faccio parte di questa mafia e ne sono orgogliosa. Perché non possiamo semplicemente dire queer? No, sto solo scherzando".

Il famoso bacio fra Selma Blair e Sarah M. Gellar in una scena del film 'Cruel Intentions'

Nel corso della medesima intervista, Lovato ha ricordato il momento in cui ha capito che le piacevano anche le donne, risalente alla visione del film Cruel Intentions. Lovato guardava Selma Blair e Sarah Michelle Gellar baciarsi ma sentiva di dover seppellire i suoi sentimenti. "Ho provato molta vergogna all'epoca, perché stavo crescendo in Texas come cristiana, e sarebbe stato disapprovato. Ho spento tutto prima ancora di riuscire ad elaborare quello che stavo provando".

Nonostante sia stata fidanzata l'anno scorso con un uomo, ovvero l'attore Max Ehrich, Lovato ha detto di non avere idea di che tipo di persona sarà in futuro. "Sono stata fidanzata con un uomo l'anno scorso. Pensavo assolutamente che sarei stata sposata, forse anche incinta in questa fase della mia vita, invece non è così. So solo che la mia vita non sta andando secondo i miei piani", ha concluso l'attrice americana.