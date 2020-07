Demi Lovato si sposa con Max Enrich: le foto della proposta su Instagram

Demi Lovato si sposa: la cantante ha detto sì alla proposta di matrimonio di Max Enrich. L'annuncio ha colto di sorpresa i fan, che subito hanno festeggiato la notizia sui profili social dei due artisti, che avevano annunciato il loro fidanzamento solo qualche mese fa. La proposta di Max è arrivata su una spiaggia di Malibu.

Non sappiamo ancora la data del matrimonio, ma presto Demi Lovato e Max Enrich diranno il fatidico sì, la proposta è stata documentata da una serie di scatti pubblicati sui social dai due artisti. Demi e Max avevano iniziato a frequentarsi a marzo, la conferma del fidanzamento era arrivata a maggio con la loro presenza a sorpresa nel video di Stuck With U, cantato da Justin Bieber and Ariana Grande.

Max ha scelto come location della proposta la spiaggia di Malibu, lo scatto della proposta con tanto di anello è stato accompagnato dalle parole di Demi: "Quando ero piccola, mio padre mi ha sempre chiamato 'la mia piccola partner', qualcosa che poteva suonare strano se non fosse stato pronunciato con un accento del sud. Per me aveva assolutamente senso. E oggi, quella parola ha ancora più senso perché sto per diventare ufficialmente la partner di qualcuno".

La pop star ha poi dedicato un pensiero per il futuro marito: "Max, sapevo di amarti fin dal primo momento che ti ho visto. è stato qualcosa che non sarei stata in grado di descrivere a chiunque non l'abbia vissuto in prima persona. Per fortuna per te è stato lo stesso. Non mi sono mai sentita così amata in tutta la mia vita (a parte dai miei genitori), con tutti i difetti del caso. Non mi hai mai costretto ad essere nessun'altra, se non me stessa. Ti amo più di quanto possa esprimere una didascalia, ma sono entusiasta di dar vita ad una famiglia con te".

Max Enrich oltre ad essere un cantante è anche un attore, nominato per quattro volte al Daytime Emmy Awards per Febbre d'amore. Enrich ha partecipato alla serie televisiva Under the Dome ed è il protagonista maschile di Walk. Ride. Rodeo, film originale Netflix disponibile sulla piattaforma multimediale. Anche Max ha annunciato il matrimonio ai suoi fan su Instagram dove ha scritto: "Le parole non possono esprimere quanto sono innamorato di te. Non posso passare un altro secondo del mio tempo qui sulla Terra senza il miracolo di averti come mia moglie".