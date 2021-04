Demi Lovato pronta a tornare in tv con la serie Hungry

Demi Lovato sarà la protagonista di di Hungry, progetto di cui NBC ha ordinato la produzione del pilot.

La cantante e attrice ha recentemente condiviso le esperienze drammatiche che ha vissuto negli ultimi anni, in particolare dopo l'overdose che ha quasi causato la sua morte, nella docuserie Dancing with the Devil disponibile su YouTube.

La potenziale serie, di genere comedy, intitolata Hungry racconterà la storia di un gruppo di amici che fanno parte di un gruppo di persone che stanno affrontando dei problemi alimentari e si aiutano a vicenda mentre vanno alla ricerca di amore, successo e della cosa perfetta nel frigo che li aiuterà a rendere tutto migliore.

Demi Lovato avrà la parte di uni dei membri del gruppo. La serie è stata scritta e prodotta da Suzanne Martin, nel team degli sceneggiatori di Will & Grace e di Hot In Cleveland. Tra i produttori, inoltre, ci saranno anche Sean Hayes, Todd Milliner e Scooter Braun, manager della cantante e attrice Demi Lovato.