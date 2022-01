Demi Lovato si è fatta tatuare un grande ragno nero sulla testa, dopo il rehab (FOTO)

Demi Lovato si è fatta tatuare un ragno nero sulla testa dopo essere uscita dal centro di riabilitazione in cui si era fatta ricoverare a causa della sua overdose di tre anni fa.

Demi Lovato ha aggiunto un altro tatuaggio alla crescente collezione di "tattoo art" che si può ammirare sul corpo della cantante: la star ha postato una foto mostrando il ragno nero che si è fatta tatuare sulla testa dopo aver passato un periodo in riabilitazione.

Sabato la star 29enne ha scelto le sue storie di Instagram per condividere una foto e un video della nuova opera d'arte: la cantante di Heart Attack ha deciso di farsi tatuare un grande ragno nero sul lato sinistro della testa che si era rasata di recente.

Demi si è coperta il viso con una mascherina chirurgica nera durante la seduta e in un video postato di recente la cantante ha anche menzionato il nome del suo tatuatore, il dottor Woo, per poi scrivere nella didascalia: "Ora @alchestamber vieni a sistemarmi i capelli per favore", aggiungendo emoji che piangono e ridono.

Demi Lovato ha attualmente oltre 25 tatuaggi e, lo scorso agosto, ha sfoggiato il testo della canzone Infinite Universe di Beautiful Chorus, tatuato sul dorso della mano, insieme ai rendering di un pianeta, una luna e le stelle. Il testo del brano recita: "L'amore vivrà per sempre nell'universo infinito".