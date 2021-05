Demi Lovato: "I fan devono smettere di complimentarsi con me per la mia perdita di peso"

Demi Lovato ha recentemente spiegato ai suoi fan che "devono smettere di complimentarsi con me per la mia perdita di peso perché può essere dannoso."

Demi Lovato ha recentemente dichiarato che i suoi fan devono "smetterla di complimentarsi con me per la mia perdita di peso" poiché questo comportamento può diventare un catalizzatore negativo per chi non riesce ad accettare il proprio corpo. La scorsa settimana Lovato ha annunciato di essere in via di guarigione da un disturbo alimentare e ha fatto coming out come persona non binaria.

"Non so chi possa aver bisogno di leggere queste parole ma complimentarsi con qualcuno per la sua perdita di peso può essere dannoso come complimentarsi con qualcuno per il suo aumento di peso, se stai parlando con una persona che si sta riprendendo da un disturbo alimentare", ha scritto Lovato.

"Se non conosci la storia alimentare di qualcuno, per favore non fare commenti sul suo corpo perché anche se la tua intenzione è pura, potrebbe lasciare quella persona sveglia alle due del mattino a riflettere a lungo su questa affermazione." Ha spiegato Demi.

Demi Lovato ha infine aggiunto che, in ogni caso, le radici del problema sono radicate nella nostra cultura: "Io sono più del guscio per la mia anima che è il mio corpo e ogni giorno combatto per ricordarmelo, quindi ti chiedo per favore di non ricordarmi che il mio corpo a volte è tutto ciò che la gente vede di me."