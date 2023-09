Delitto alla Casa Bianca stasera su Iris: trama e cast del film tratto dal romanzo di Margaret Truman

Stasera 2 settembre 2023, in prima serata, alle 21:00, su Iris, canale 22 del digitale terrestre, va in onda Delitto alla Casa Bianca, film del 1997 diretto da Dwight H. Little. Wayne Beach, David Hodgin sono gli sceneggiatori della pellicola. La colonna sonora è stata composta da Christopher Young. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Delitto alla Casa Bianca: trama

L'investigatore Harlan Regis, della polizia di Washington, viene chiamato ad indagare sull'omicidio di una ragazza dentro la Casa Bianca. Assistito con qualche riluttanza iniziale da Nina, un agente segreto che ha ricevuto l'ordine di chiudere il caso il più presto possibile, Regis si rende conto ben presto che la situazione è più complicata del previsto, vede altri agenti che si mettono al di sopra della legge, documenti che spariscono, rivalità che si agitano sottotraccia. In un crescendo di trappole, agguati e diffidenze, Regis riesce ad avere la fiducia di Nina.

Curiosità

Delitto alla Casa Bianca è stato distribuito per la prima volta l'8 Aprile 1997 negli Stati Uniti.

Delitto alla Casa Bianca è il titolo italiano del film Murder at 1600, da noi è conosciuto anche con il nome Murder at 1600 - Delitto alla Casa Bianca.

La pellicola si basa sul libro Murder in the White House scritto da Margaret Truman, figlia dell'ex Presidente degli Stati Uniti d'America Harry Truman.

Chi è Margaret Truman

Margaret Truman era la figlia del presidente degli Stati Uniti Harry S. Truman e di sua moglie, Bess Truman. È nata il 17 febbraio 1924 e è deceduta il 29 gennaio 2008. Margaret Truman è stata una scrittrice, cantante e personaggio pubblico statunitense.

Sebbene fosse nota per essere la figlia di un presidente, Margaret Truman ha fatto una carriera distinta come scrittrice di libri gialli. Ha scritto una serie di romanzi gialli ambientati a Washington, D.C., noti come la serie "Capital Crimes". Questi romanzi hanno spesso avuto come protagonista il personaggio di Mary Alice "Mac" Smith, un avvocato e investigatrice che risolveva crimini a Washington.

La sua conoscenza di Washington e della vita politica ha reso i suoi romanzi particolarmente realistici e intriganti per i lettori interessati a misteri ambientati nella capitale degli Stati Uniti.

Margaret Truman ha scritto anche diverse biografie tra cui una su suo padre Harry S. Truman pubblicata nel 1993.

Critica e trailer

Delitto alla Casa Bianca è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 32% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 47 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.1 su 10

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

Interpreti e personaggi