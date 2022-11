Degrassi: il reboot della serie è stato cancellato?

Pessime notizie per i fan della serie tv Degrassi, e per coloro che si aspettavano un suo reboot, dato che HBO Max ha deciso cancellare del tutto quest'ultimo progetto.

Per adesso non c'è ancora nulla di ufficiale, anche se una fonte attendibile ha anticipato la cosa prima di qualsiasi dichiarazione in merito.

Degrassi: Next Class, la locandina della serie

Ѐ stato il Wall Street Journal a riportare la cattiva notizia e lo ha fatto attraverso un recente report che analizza le difficoltà finanziarie affrontate dalla Warner Bros, in questo periodo. La notizia che molti show sarebbero stati cancellati a seguito della fusione tra Warner Media e Discovery Inc. era già stata diffusa, includendo anche molti altri progetti oltre a Degrassi.

Il progetto per un reboot di Degrassi è stato avviato lo scorso gennaio, con la richiesta dei primi dieci episodi per il 2023 e la conferma di Lara Azzopardi e Julia Cohen come showrunner. In questi mesi sono cominciate a circolare le prime voci in merito al casting e alle riprese, a quanto pare, ora più lontane che mai.