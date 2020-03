Defending Jacob: il trailer della serie limitata con Chris Evans

Defending Jacob, di cui Apple TV+ ha diffuso il primo trailer, è la nuova serie limitata con star Chris Evans e Michelle Dockery**.

Il video mostra quello che accade dopo un terribile omicidio. A essere accusat è il figlio teenager di un procuratore distrettuale che era stato visto nell'area dove è avvenuto il crimine. I genitori devono quindi affontare la terribile situazione, prendendo anche delle decisioni forse inaspettate pur di proteggere il proprio figlio.

Le indagini faranno emergere segreti e tensioni esistenti nella piccola comunità.

Il progetto è stato creato e scritto da Mark Bomback basandosi sul romanzo scritto da William Landay ed è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Paramount Television e Anonymous Content.

Chris Evans avrà la parte del procuratore distrettuale che dovrà decidere come affrontare la terrificante accusa che porta il figlio in tribunale, mentre Michelle Dockery interpreterà la moglie.

Il regista Morten Tyldum (The Imitation Game) è stato impegnato dietro la macchina da presa e in veste di produttore esecutivo.

Nel cast anche J.K. Simmons, Jaeden Martell, Cherry Jones, Pablo Schreiber, Sakina Jaffrey e Betty Gabriel.