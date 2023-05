Decisione critica staasera su Canale 20 Mediaset, trama e cast del film con Kurt Russell

Stasera, 21 maggio 2023, alle 21:05, su Canale 20 Mediaset sarà trasmesso Decisione critica, film prodotto dagli Stati Uniti nel 1996. La pellicola è diretta da Stuart Baird, gli sceneggiatori sono i fratelli Jim e John Thomas. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Decisione critica: Trama

Un terrorista islamico dirotta un Boeing 747 in volo da Londra a New York col proposito di far esplodere sopra Washington un carico letale di gas nervino. David Grant, funzionario dei servizi segreti americani esperto in terrorismo internazionale, capisce il vero intento del criminale e si rende conto che deve agire rapidamente per evitare una catastrofe. Una squadra del Pentagono viene affidata a lui il compito di liberare i passeggeri dal pericolo. Ora bisogna prendere una decisione difficile: mettere in pericolo la vita di migliaia di persone facendo atterrare l'aereo o sacrificare i quattrocento passeggeri a bordo facendolo esplodere.

Decisione critica: Curiosità

Decisione critica è uscito per la prima volta nei cinema americani il 15 Marzo 1996, le riprese si sono svolte dal 19 Giugno 1995 al 17 Ottobre 1995 negli Stati Uniti.

Il budget della pellicola è stato di circa 55 milioni di dollari, l'incasso totale ha raggiunto la cifra di 134.150.000 dollari.

Steven Segal è stato nominato nella categoria peggior attore non protagonista ai Razzie Award del 1997.

Il regista Stuart Baird è noto per il suo lavoro come montatore, e Decisione critica è stata la sua prima esperienza come regista. Ha lavorato come montatore in molti film di successo, tra cui Superman del 1978 e Arma letale.

Decisione critica: Interpreti e personaggi