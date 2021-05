Debra Messing nel cast dell'adattamento Netflix del musical 13

La star di Will & Grace, Debra Messing si è unita al cast dell'adattamento targato Netflix del musical di Broadway 13: The Musical. L'attrice affiancherà Eli Golden, Gabriella Uhl, JD McCrary, Frankie McNellis, Lindsey Blackwell, Jonathan Lengel, Ramon Reed, Nolen Dubuc, Luke Islam, Shechinah Mpumlwana, Kayleigh Cerezo, Wyatt Moss, Liam Wignall e Khiyla Aynne nella commedia diretta da Tamra Davis.

Locandina di Debra Messing

13: The Musical, prodotto da Neil Meron con il premio Tony Robert Horn, racconta la storia del dodicenne ebreo Evan Goldman, che si trasferisce con la famiglia da New York City all'indiana dove deve affrontare il disastroso divorzio dei genitori, prepararsi per il Bar Mitzvah e farsi strada nella nuova scuola dove non conosce nessuno. Debra Messing interpreterà la madre di Evan Goldman (Eli Golden).

Il tre volte vincitore del Tony Award Jason Robert Brown, compositore e paroliere del musical originale, sta componendo nuove musiche per il film che vedrà Jamal Sims in veste di coreografo.

Debra Messing, diplomata alla NYU Tisch School of the Arts, è nota per aver interpretato il ruolo di Grace Adler nella popolare serie NBC Will & Grace.

Will & Grace: revival in arrivo? Debra Messing raffredda gli entusiasmi