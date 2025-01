Death by Lightning: Netflix svela le foto del progetto storico dei produttori della serie Il Trono di Spade

Netflix ha condiviso le prime foto della nuova serie Death by Lightning, prodotta da David Benioff e D.B. Weiss, che hanno in precedenza portato al successo Il Trono di Spade.

Il progetto si basa sul libro scritto da Candice Millard nel 2011, Destiny of the Republic e racconta la storia di James Garfield.

I protagonisti di Death by Lightning

Michael Shannon ha il ruolo del presidente degli Stati Uniti ucciso da Chales J. Guiteau, interpretato da Matthew Mafadyen, dopo sei mesi dalla vittoria delle elezioni.

Nel cast di Death by lightning ci sono anche Nick Offerman, Betty Gilpin e Bradley Whitford.

La miniserie è stata scritta e creata da Mike Makovwsky e alla regia c'è Matt Ross (Gaslit, Silicon Valley).

Death by Lightning: Michael Shannon in una foto della serie

Death by Lightning: una foto di Betty Gilpin

Death by Lightning: un'immagine della serie

Le foto mostrano anche Gilpin nel ruolo di Lucretia Garfield, la moglie del presidente che aveva studiato con lui e lo aveva aiutato nelle sue campagne politiche sopportando anche i tradimenti.

Offerman sarà invece Chester A. Arthur, il vice presidente che sosteneva con determinazione i diritti civili, mentre Vondie Curtis-Hall avrà la parte di Frederick Douglass, un ex schiavo che venne assunto proprio dal politico.

Shea Whigham interpreterà Roscoe Conkling, uno degli avversari di Garfield, mentre Whitford sarà il politico James G. Blaine.

Death by Lightning: Nick Offerman in una foto della serie

Death by Lightning: una foto di Michael Shannon e Betty Gilpin

Death by Lightning: una foto di Shea Whigham

Mathew Macfadyen nella serie Death by lightning

Per ora Netflix non ha annunciato ufficialmente la data di uscita degli episodi sulla piattaforma di streaming, confermando tuttavia che il debutto del progetto avverrà entro la fine del 2025. Bisognerà quindi aspettare per avere ulteriori dettagli e vedere le prime sequenze tratte dalle puntate grazie ai trailer e agli altri materiali promozionali in arrivo nei prossimi mesi.