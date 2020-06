Dear Evan Hansen: Kaitlyn Dever e Ben Platt star del film?

Dear Evan Hansen, film tratto dall'omonimo musical, potrebbe avere Kaitlyn Dever come protagonista femminile accanto, probabilmente, a Ben Platt.

Per ora l'indiscrezione pubblicata da Variety non è stata confermata da Universal, tuttavia le fonti della testata sembrano piuttosto affidabili.

Alla regia del progetto ci sarà Stephen Chbosky (Wodnder), mentre Steve Levenson si occuperà dell'adattamento per il grande schermo della storia portata a teatro.

Dear Evan Hansen racconta la storia di uno studente del liceo che soffre di ansia sociale e, per colpa di una bugia detta con buone intenzioni, si ritrova coinvolto nella vita della famiglia di un suo compagno di liceo che si è suicidato. Evan, personaggio interpretato a Broadway da Ben Platt, aveva infatti ricevuto dal proprio terapista il compito di scrivere a se stesso delle lettere e una delle missive viene creduta erroneamente l'ultimo messaggio di Connor, un teenager che si toglie la vita. Kaitlyn Dever, star della serie Unbelievable, dovrebbe avere la parte di Zoe, la sorella del ragazzo, che inizia a frequentare Evan dopo che il giovane trascorre sempre più tempo con la sua famiglia.

Il film tratto dal musical di Benj Pasek e Justin Paul, che ha conquistato cinque Tony Award, sarà prodotto da Marc Platt e Adam Siegel.