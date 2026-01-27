Dean Cain toglie il costume di Superman e difende il Boarder Patrol per il caso Pretti: "Non era un pacifista"

Dean Cain ha difeso pubblicamente gli agenti del Board Patrol coinvolti nell'uccisione dell'infermiere Alex Pretti a Minneapolis di qualche giorno fa. La star di Lois & Clark aveva affermato di essersi iscritto al programma di affiliazione per diventare agente dell'ICE.

Da mesi ormai, Dean Cain ha esplicitamente mostrato il suo consenso all'operato dell'ICE e alla politica portata avanti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, suscitando parecchie polemiche anche tra i suoi fan.

Dean Cain difende l'ICE e critica Alex Pretti

"Non conosco tutti gli eventi che hanno portato a questo momento" ha ammesso Cain "So però che le forze dell'ordine, in particolare l'ICE e la Border Patrol, sono state sottoposte a un'enorme pressione e a continui attacchi, e stanno subendo enormi abusi da quella che credo completamente sia un'opposizione organizzata al 100%".

Dean Cain con Tom Welling in una scena di Smallville

Cain ha fornito la sua opinione sulle ragioni per cui gli agenti sarebbero ricorsi alla forza nel breve confronto con Pretti: "Se qualcuno sta commettendo un reato, che sarebbe ostacolare le forze dell'ordine, l'ICE, gli agenti federali nello svolgimento del loro lavoro, intralciare e ostacolare, e questo è un reato, forse in quel momento stavano solo cercando di neutralizzarlo. Pretti, di certo, non era lì semplicemente come manifestante pacifico, ed è stata un'idea molto sbagliata sfidare fisicamente le forze dell'ordine federali mentre si è armati. Sta in mezzo agli agenti e a quella donna, questo è già un errore di per sé. E farlo mentre si è armati è una pessima, pessima idea".

Dean Cain ha concluso: "Se gli è stato detto di uscire dalla strada, se gli è stato chiesto di spostarsi in un'altra direzione o gli è stato ordinato di farlo, si inizia a intralciare. Quante comunicazioni aveva avuto con le forze dell'ordine prima di quel momento? Perché si trovava in mezzo alla strada? Ci sono molte domande a cui bisogna rispondere. Potrebbe aver intralciato, potrebbe essere diventato lui stesso un bersaglio, forse si trovava davanti ai veicoli dell'ICE".

Il video dell'omicidio di Alex Pretti

I filmati girati dai testimoni presenti sulla scena mostrano in realtà che Alex Pretti era impegnato in una protesta pacifica a Minneapolis, contro gli agenti del Board Patrol e non dell'ICE. Pretti tiene fra le mani un cellulare avvicinandosi agli agenti quando uno di loro spintona a terra una donna.

A quel punto, gli agenti spruzzano uno spray al peperoncino sul volto di Pretti e lo atterrano almeno in sei, prima che in pochi secondi si sentano una decina di spari e gli agenti stessi si allontanino dal suo corpo inerme a terra.