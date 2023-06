Superman, Dean Cain lascia la California per colpa delle 'terribili politiche progressiste'

Dean Cain, principalmente noto per aver interpretato Superman in Lois & Clark, ha lasciato la California per colpa di quelle che ha definito 'terribili politiche progressiste'.

Le politiche progressiste della California sono una vera e propria kryptonite per star come Dean Cain e per migliaia di persone comuni: l'ex interprete di Superman è l'ennesima celebrità che ha annunciato di aver lasciato lo stato a causa delle "terribili" scelte politiche degli ultimi anni che hanno portato a un aumento della criminalità, delle tasse e a un'incremento esponenziale del numero dei senzatetto.

"Amo la California. È lo stato più bello. Tutto è meraviglioso tranne le politiche progressiste, quello sono semplicemente terribili. Le politiche fiscali, le politiche permissive sulla criminalità, le politiche sull'insicurezza abitativa", ha spiegato l'attore a Fox News.

Dean Cain lotta con Tom Welling nell'episodio ' Il prezzo dell'immortalità' della settima stagione di Smallville

"Le scelte dei nostri leader in California hanno fatto hanno allontanato chiunque possa permettersi di andarsene. Le persone se ne stanno andando in gran numero", ha continuato Cain, principalmente noto per aver interpretato, dal 1993 al 1997, Superman/Clark Kent nella serie Lois & Clark al fianco di Teri Hatcher nel ruolo di Lois Lane.

Proprio come Mark Wahlberg, che ha lasciato lo stato l'anno scorso per offrire ai suoi quattro figli con la moglie Rhea Durham una vita migliore, anche Cain ha abbandonato la California per trasferirsi a Las Vegas dopo aver messo in vendita il suo lussuoso appartamento a Malibu per ben 6,25 milioni di dollari.

foto di Dean Cain

"Mark ha fatto una scelta intelligente. Sono qui da due settimane, e posso dirti che è una scelta intelligente... mio figlio è dieci volte più felice qui a Las Vegas", ha concluso Dean Cain. Le celebrità che hanno lasciato il "Golden State" sono innumerevoli e vanno ad aggiungersi al mezzo milione di californiani che, secondo i dati i recenti censimenti degli Stati Uniti, dal 2020 hanno deciso di abbandonare la California.