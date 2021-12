Deadpool: Ryan Reynolds ha pagato 10mila dollari per la t-shirt con Bea Arthur

Per Deadpool, Ryan Reynolds ha pagato 10mila dollari al fine di poter indossare la t-shirt con il volto di Bea Arthur di Cuori senza età.

Ryan Reynolds ha voluto rendere Deadpool a tutti i costi quanto più fedele possibile al fumetto di partenza. Per questo motivo ha deciso di spendere ben 10mila dollari per poter indossare la t-shirt con il volto di Bea Arthur, storica protagonista del telefilm Cuori senza età.

Attraverso i social network, un fan ha rivelato quanto segue: "Ryan Reynolds ha speso 10mila dollari per poter indossare la t-shirt col volto di Bea Arthur in Deadpool". Nei fumetti di partenza, il personaggio dell'antieroe adora Cuori senza età e l'attore ha spiegato: "Esatto, è proprio così. Ho speso 10mila dollari e il denaro è andato a un istituto di carità".

Considerando il fatto che Deadpool ha incassato circa 800 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di produzione di 58, possiamo asserire che l'investimento di Ryan Reynolds sia stato più che giustificato. Deadpool 2 è stato distribuito nel 2018 ma ha goduto di un budget di 110 milioni di dollari, nettamente più elevato di quello della prima installazione del franchise. Il progetto ha guadagnato 785 milioni ed è stato ben accolto anche dalla critica. Poco dopo la sua release, Disney ha acquistato 20th Century Fox: per questo motivo, il futuro del personaggio è fortemente incerto.

Lo scorso anno, Kevin Feige e Ryan Reynolds hanno confermato il ritorno di Deadpool che, a questo punto, potrebbe entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe. Il terzo progetto del franchise dovrebbe essere attualmente in cantiere sebbene le info a tal proposito siano esigue. Zazie Beets, fino a questo momento, non è stata coinvolta. Qualora venisse portato a termine, il film sarebbe vietato ai minori di 18 anni.