Deadpool 3, Zazie Beetz: "Non so se Domino tornerà, nessuno mi ha contattata"

Zazie Beetz ha svelato che non sa se il personaggio di Domino tornerà in scena in Deadpool 3, non avendo ricevuto alcun aggiornamento sul progetto.

Deapool 3 potrebbe non riportare in scena Domino, il personaggio interpretato da Zazie Beetz. L'attrice, intervistata da Collider, ha parlato del sequel dichiarando di non essere stata ancora contattata dai produttori per parlare della sua possibile partecipazione al terzo capitolo della storia.

Deadpool 2: Zazie Beetz nel ruolo di Domino

Zazie Beetz, rispondendo a una domanda relativa a Deadpool 3, ha dichiarato: "No, non ho sentito parlare del ritorno di Domino. Vorrei riprendere il ruolo".

L'attrice ha aggiunto: "Un ritorno è sempre stato tra le cose che potenzialmente potrebbero accadere. Non ho avuto delle conversazioni specifiche, ma sono interessata".

Zazie ha infatti pensato a un suo potenziale coinvolgimento nel futuro dei film tratti dai fumetti: "Mi piacerebbe trovare un modo per realizzare un film di Domino o qualcosa di simile. Vedremo cosa accadrà, ma non ho avuto nessun tipo di conversazioni personali".

Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Logelin firmeranno la sceneggiatura di Deadpool 3, con la supervisione di Ryan Reynolds. Le riprese, in parte a causa degli impegni della star canadese, non si svolgeranno entro la fine del 2021, ma il presidente di Marvel Studios, Kevin Feige, ha assicurato che il film verrà realizzato e sarà vietato ai minori.