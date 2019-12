Deadpool 3: Ryan Reynolds conferma che è in fase di sviluppo con la Marvel

Deadpool 3 è attualmente in fase di sviluppo per la Marvel, come ha svelato in una recente intervista il protagonista Ryan Reynolds.

Deadpool 3 è attualmente in fase di sviluppo e Ryan Reynolds ha parlato del film che farà parte dei Marvel Studios durante un'intervista in tv. Si tratta di un film che suscita molta curiosità, da parte dei fan, che si aspettano che il personaggio mantenga le caratteristiche che lo hanno reso popolare al cinema.

che gli ha permesso di parlare del cinecomic

La star canadese, ospite di Live With Kelly and Ryan, ha confermato che si sta lavorando al terzo capitolo della storia dell'irriverente mercenario.

Ryan Reynolds ha dichiarato parlando di Deadpool 3: "Sì, ci stiamo lavorando in questo periodo con l'intero team. Ora siamo sotto il controllo dei Marvel Studios, e improvvisamente è come essere nel campionato maggiore ed è in un certo senso folle. Quindi sì, stiamo lavorandoci...".

Il cinecomic è quindi in fase di sviluppo dopo l'acquisizione della 20th Fox compiuta dalla Disney e sarà interessante scoprire l'approccio che si sceglierà per riportare il personaggio sul grande schermo. I responsabili della Disney hanno già confermato che il film manterrà le caratteristiche che ne hanno decretato il successo e lo hanno reso vietato ai minori, tuttavia i fan sono in attesa per scoprire che atmosfera avrà il terzo capitolo delle avventure del personaggio.