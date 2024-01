Deadpool 3: Ryan Reynolds e Dogpool annunciano la fine delle riprese

I post Instagram di Ryan Reynolds e Dogpool hanno ufficialmente annunciato la fine delle riprese di Deadpool 3, in arrivo a luglio.

Le riprese di Deadpool 3 si sono ufficialmente concluse, come rivelato da Ryan Reynolds con un post su Instagram.

L'attore ha infatti condiviso una foto del suo costume, rivelando così i segni del tempo dopo il lavoro compiuto sul set.

L'annuncio condiviso online

Ryan Reynolds ha scritto: "Il costume nasconde il sangue. E il sudore... Ma oggi, con le riprese di Deadpool che si stanno concludendo, si tratta più che altro di lacrime".

La star canadese ha aggiunto: "Un ringraziamento gigantesco e per sempre al cast e alla troupe del nostro film che hanno lottato contro vento, pioggia, scioperi e Hugh Jackman... Il tutto sotto la coraggiosa leadership di Shawn Levy".

Ryan ha concluso: "Ho potuto realizzare un film con i miei amici più cari e quello non accade davvero spesso. Ci vediamo il 26 luglio...".

Ad annunciare la conclusione delle riprese anche Dogpool, il nuovo arrivo nel cast. Il suo post spiega: "Tutti sul set sono stati incredibilmente professionali, specialmente Shawn Levy e Hugh Jackman. E un grande super-eroe bow-wow-WOW all'intera troupe. Non importa quale era la sfida, siete stati all'altezza e l'avete fatto sembrare semplice. Non cambierei nulla. Tranne forse una persona che era un po' troppo da gestire. Ma non preoccupatevi, l'ho perdonato. Gli ho persino lasciato un dono speciale caldo e personale nella sua roulotte".

Deadpool 3, i Marvel Studios aprono al Rated-R: cosa aspettarsi di diverso dal film con Ryan Reynolds

Il successo dei film

Alla regia di Deadpool 3, il terzo capitolo delle avventure del mercenario, ci sarà Shawn Levy, che ha già diretto Reynolds in Free Guy e The Adam Project.

I protagonisti del film saranno Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Tra gli interpreti ci saranno poi anche Emma Corrin, la star di The Crown, e Matthew Macfadyen, recente vincitore di un Emmy grazie a Succession.