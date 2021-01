Deadpool 2: Ryan Reynolds condivide l'esilarante monologo interpretato dal dodicenne Walker Scobell

Ryan Reynolds ha condiviso un esilarante video girato sul set del suo nuovo film The Adam Project in cui la sua giovanissima co-star Walker Scobell recita a memoria il monologo di Deadpool 2.

Il filmato è stato girato durante una pausa delle riprese del progetto che verrà prodotto per Netflix e permette di assistere alla reazione della star canadese di fronte all'interpretazione.

Su Twitter Ryan Reynolds ha condiviso il video come presentazione al pubblico del giovane Walker Scobell: "Questo giovane innocente ragazzino interpreta me quando avevo 12 anni nel nostro film che arriverà su Netflix. Visto che affronta il proprio lavoro seriamente, il ruolo ha richiesto una significativa ricerca. A prescindere da tutto, è davvero troppo giovane per conoscere questo monologo a memoria".

Il monologo è tratto dai primi minuti di Deadpool 2 e prende il via con le critiche a Wolverine per quello che è accaduto in Logan - The Wolverine, per dare spazio poi a una scena d'azione. Nonostante il sequel del primo capitolo delle avventure cinematografiche di Wade Wilson sia vietato ai minori, Scobell deve aver visto numerose volte il progetto tratto dai fumetti.

Ryan Reynolds e Walker Scobell saranno i protagonisti di The Adam Project diretto da Shawn Levy. Il lungometraggio racconterà quello che accade quando un uomo torna indietro nel tempo per chiedere aiuto a se stesso da giovane per trovare il padre e rimediare agli errori compiuti in passato, con lo scopo di salvare il mondo. Nel cast ci saranno anche Mark Ruffalo nel ruolo del padre del protagonista, Catherine Keener che avere una parte da villain, Alex Mallari Jr., Jennifer Garner e Zoe Saldana.