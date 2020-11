Deadly Tropics, la nuova serie crime da stasera su Fox

Deadly Tropics, la nuova serie poliziesca francese, arriva stasera su Fox Crime (116, Sky) ogni giovedì alle 21.05. Sull'isola tropicale della Martinica, il comandante Mélissa Sainte-Rose si trova a dover collaborare con il capitano di polizia Gaelle Crivelli su vari casi di omicidio.

Locandina di Deadly Tropics

Nonostante l'evidente diversità di carattere, le due colleghe faranno di tutto per far rispettare la legge su un'isola paradisiaca, attraversata però dagli stessi mali del resto del mondo. Il duo di protagoniste è elettrico e complice: Mélissa Sainte-Rose (Sonia Rolland) è premurosa, calma e empatica. Gaëlle Crivelli (Béatrice de la Boulaye) invece esplosiva, impetuosa, intraprendente, libera. Ogni episodio si basa su un'indagine di polizia che lascia spazio anche alla vita familiare degli investigatori. Mélissa, madre single di due adolescenti, lascia Parigi per Fort-de-France, in Martinica, dove assume il nuovo ruolo di comandante di polizia.

Se il suo primo incontro con il tenente Aurélien Charlery (Julien Béramis) è piuttosto promettente, il suo contatto con il capitano Crivelli è da subito esplosivo. La squadra appena nata non fa in tempo a conoscersi, che già viene scoperto il corpo di una giovane donna su una spiaggia nelle calette di Arlet. Nel cast di Deadly Tropics oltre alle due protagoniste Sonia Rolland e Béatrice de La Boulaye (Gaëlle Crivelli) troviamo Julien Béramis (tenente Aurélien Charlery), Stéphan Wojtowicz (Commissario Alain Etcheverry), Valentin Papoudof (Philippe Dorian), Antoinette Giret (Jade, la figlia di Melissa), Benjamin Douba-Paris (Lucas, il figlio di Melissa), Rémi Pedevilla (Christopher Delval, ex amante di Melissa), Paul Lefevre (Lionel Alzan, ex compagno di Gaëlle) e Clément Aubert (Mathieu Laurentin). Questa serie poliziesca è stata creata da Éric Eider, Ivan Piettre e Thierry Sorel ed è prodotta da Fédération Entertainment e France Télévisions.