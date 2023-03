Dead by Daylight: il videogame diventa un film horror grazie a Blumhouse

Blumhouse unisce le forze ad Atomic Monster di James Wan per portare sul grande schermo l'adattamento del popolare videogame horror Dead by Daylight.

Dead by Daylight diventa un film. Atomic Monster e Blumhouse uniranno le forze con Behaviour Interactive, il più grande studio di videogiochi canadese, per sviluppare un adattamento cinematografico del gioco multiplayer horror di successo.

Dal suo lancio nel 2016, Dead by Daylight ha raggiunto oltre 50 milioni di giocatori in tutto il mondo, con due milioni di giocatori che entrano nella Nebbia, la terrificante bruma attraverso la quale i giocatori devono farsi strada per sopravvivere, ogni giorno. Il videogioco presenta un vasto universo di assassini originali e raccapriccianti, come The Nurse, The Wraith, The Hag e altri. Ci sono anche cattivi e personaggi di film classici concessi in licenza da film come Halloween, Hellraiser, Nightmare e altri. Un giocatore assume il ruolo di un killer mentre gli altri cercano di sopravvivere.

"Non potremmo essere più entusiasti di lavorare con Jason Blum e James Wan, due giganti dell'industria cinematografica horror, per espandere ulteriormente l'universo di Dead by Daylight", ha dichiarato Stephen Mulrooney, vicepresidente esecutivo di Behavior Interactive. "In Behaviour, il nostro motto è creare momenti unici, insieme, per sempre. Atomic Monster e Blumhouse sono i partner ideali per creare l'arrivo di Dead by Daylight sul grande schermo".

Jason Blum: "I film devono spaventare e intrattenere, il messaggio è la ciliegina sulla torta"

"Sappiamo che ci sono così tanti fan di Dead by Daylight là fuori e pensiamo che sia d'obbligo trovare qualcuno che apprezzi e ami il mondo tanto quanto noi, per aiutarci a portare il gioco sul grande schermo", ha aggiunto Jason Blum. , fondatore e CEO di Blumhouse. "Sappiamo che i nostri partner di Behavior e Atomic Monster ci aiuteranno a dare vita alla migliore versione di questo gioco". Il mese scorso, Blumhouse ha annunciato il lancio di Blumhouse Games, una nuova filiale che produrrà e pubblicherà videogiochi "indie budget" per meno di 10 milioni di dollari.