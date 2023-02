Blumhouse approda nel mondo dei videogiochi insieme ad Atomic Monster di James Wan

Sembra proprio che la Blumhouse di Jason Blum stia per approdare nel mondo dei videogiochi, portandosi dietro anche Atomic Monster di James Wan. Dopo aver stregato il grande pubblico con pellicole memorabili e spaventose, la casa di produzione vorrà puntare anche sugli amanti dei giochi seguendo una strada simile?

Jason Blum durante la masterclass a Locarno 2022

Questo martedì Blumhouse ha annunciato la creazione di una nuova filiale dedita alla produzione e pubblicazione di videogiochi, destinata a essere una delle prime iniziative di collaborazione con Atomic Monster una volta chiusa la loro attuale fusione. Questa filiale prenderà il nome di Blumhouse Games e sarà guidata da Zach Wood come presidente e Don Sechler come direttore finanziario. Nello spirito delle sue produzioni cinematografiche, Blumhouse Games si dedicherà a videogiochi specificamente connessi al genere horror con un budget mirato.

"È da un po' di tempo che stiamo cercando di creare un team per iniziare a sfruttare le opportunità di crescita nei media interattivi", ha dichiarato in una nota (tramite TheWrap) il presidente di Blumhouse Abhijay Prakash. "Quando ci siamo seduti con Zach e Don ci hanno illustrato un progetto che si allineava con il modello di Blumhouse, e sapevamo che si trattava di un'occasione perfetta per dare il via a una spinta nel mondo delle interazioni con gli utenti. Con la loro esperienza, sensibilità e conoscenza del mercato dei videogiochi, Zach e Don sono i leader ideali per sfruttare i nostri punti di forza unici".

Il nome di Wood è infatti parecchio conosciuto nel settore videoludico, soprattutto grazie alle sue collaborazioni con Xbox e Sony. Queste sono state le sue parole sul futuro con Blumhouse (sempre tramite TheWrap): "Durante il tempo che ho trascorso nel settore ho avuto la fortuna di lavorare a stretto contatto con gli sviluppatori per dare vita alle loro idee. Qui c'è un'occasione unica per l'horror fra i giochi indie, e sono entusiasta di collaborare con Blumhouse per sfruttare in modo significativo il marchio, la reputazione e il talento creativo dell'azienda".