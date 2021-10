DDL Zan: Jennifer Beals commenta in italiano il video degli applausi al Senato

Jennifer Beals, celebre attrice e modella statunitense nota principalmente per il ruolo di Alexandra "Alex" Owens nel film Flashdance, ha recentemente commentato in italiano il video degli applausi del Senato dopo che il DDL Zan non è riuscito a passare a causa di 154 senatori che hanno votato contro.

La Beals, che possiede competenze di base di italiano, come ha dimostrato spesso durante una serie di apparizioni in trasmissioni televisive in Italia nonché in un fugace cameo nel film Caro Diario di Nanni Moretti, ha scelto Twitter per manifestare la sua disapprovazione: l'attrice ha semplicemente scritto "schifoso", re-twittando un video del Senato.

Molti utenti hanno commentato il post della star scrivendo tweet di approvazione nei confronti del suo disgusto. "Ancora più schifoso, perché si tratta di un disegno di legge volto a tutelare le persone da discriminazioni non solo relative all'ORIENTAMENTO SESSUALE, ma anche di GENERE e relative a IDENTITÀ DI GENERE e ABILISMO. Il Parlamento è rimasto nella preistoria. È un giorno triste. Pugno sollevato." ha scritto un utente.

"Tu che rispolveri l'italiano per GIUSTAMENTE schifarci: come darti torto amore, c'hai ragione. Tu sempre grande donna @jenniferbeals", ha twittato un'altra ragazza, mentre una terza ha commentato: "Grazie Jennifer. Yesterday was a very sad day in Italy. From today, somebody will organize some protests around the country, but I don't think our government is gonna listen".