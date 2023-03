DC Universe: James Gunn potrebbe aver trovato il regista per il prossimo film di Batman

James Gunn è tornato a parlare dei prossimi progetti del DCU rispondendo negli ultimi giorni ad alcuni tweet dei fan, svelando così che vorrebbe realizzare una serie animata su Wonder Woman e potrebbero presto esserci degli annunci riguardanti il prossimo film di Batman.

Il co-CEO dei DC Studios non ha, almeno questa volta, smentito delle indiscrezioni apparse online.

Rispondendo a chi gli aveva chiesto di smentire che in futuro verrà realizzata una serie animata su Wonder Woman, James Gunn ha invece ammesso: "Sto lavorando per provare a far ottenere a Wonder Woman una serie animata fin da quando sono arrivato qui".

DC Universe: James Gunn pronto all'annuncio. Ecco cosa dobbiamo aspettarci

La risposta più interessante è però stata data a un altro utente che chiedeva se fosse già stato trovato il regista per The Brave and the Bold, il prossimo lungometraggio con al centro Batman. Il filmmaker non ha infatti negato la possibilità, sottolineando semplicemente: "Forse".

Attualmente la prima fase del DC Universe, intitolata Chapter One: Gods and Monsters, non prevede ufficialmente il ritorno di Wonder Woman, supereroina che potrebbe quindi tornare sugli schermi in occasione di uno show per il piccolo schermo. Oltre a The Brave and the Bold, che avrà al centro Batman e Robin, ci saranno anche il film Superman: Legacy, Supergirl: Woman of Tomorrow, un film su Swamp Thing e varie serie televisive.