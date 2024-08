DC Universe, il creatore di Haunting of Hill House vorrebbe unirsi alla squadra di James Gunn

Mike Flanagan ha trascorso gran parte della sua carriera a dirigere film horror, ma sembra che il regista speri di cambiare genere in futuro.

In occasione di un'apparizione al FanEXPO Canada sabato scorso, Flanagan ha dichiarato di essere un fan del capo dei DC Studios James Gunn sia a livello personale che professionale, affermando che gli piacerebbe unirsi al suo nuovo DC Universe a un certo punto della sua carriera.

"Sono sempre stato un grande fan di James Gunn come persona e regista, e questo è un universo di cui mi piacerebbe assolutamente far parte", ha detto Flanagan durante il suo panel sotto i riflettori.

Prima di entrare a far parte dell'Universo DC, però, Flanagan si metterà al lavoro su un nuovo remake de L'esorcista.

L'esorcista: il film di Mike Flanagan ha una data di uscita

"L'Esorcista è uno dei motivi per cui sono diventato regista, ed è un onore avere la possibilità di provare a realizzare qualcosa di originale, audace e terrificante all'interno del suo universo", ha dichiarato Flanagan in una dichiarazione all'inizio di quest'anno. "Riunirmi con i miei amici della Blumhouse, con cui ho realizzato alcuni dei miei lavori preferiti, rende tutto questo ancora più eccitante".

Come hanno rivelato Gunn e Safran, lo slate iniziale dei DC Studios per il primo capitolo del DCU, intitolato "Gods and Monsters", includerà i film di Superman, Batman: The Brave and the Bold, Supergirl: Woman of Tomorrow, Swamp Thing e The Authority. Ci saranno, inoltre, anche le serie televisive di HBO Max Waller, Booster Gold, Lanterns, Paradise Lost e la serie animata Creature Commandos, che debutterà questo dicembre.